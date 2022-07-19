Россия хочет продолжать аннексировать территории Украины и будет за это наказана — США

Белый дом заявил, что у него есть разведданные, свидетельствующие о планах России продолжать аннексировать территории Украины по сценарию, который она использовала при аннексии Крыма в 2014 году. Если это произойдет, РФ будет наказана. Об этом заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Шаги, которые планирует Россия, могут включать фиктивные референдумы, назначение нелегитимных доверенных лиц, введение рубля в качестве официальной валюты и принуждение граждан Украины к подаче заявления на получение российского гражданства.

Кирби сказал, что США накажут Россию за попытки дальнейшей аннексии украинской территории.

Он сослался на разведданные США, рейтинг которых был понижен, что дало возможность для публичного обнародования.

"Россия начинает развертывать версию того, что можно было бы назвать игрой в аннексию, очень похожую на ту, которую мы видели в 2014 году", — сказал Кирби.

По его словам, "референдумы" могут состояться в ближайшее время.

"Кремль не раскрыл сроки проведения референдумов, но российские доверенные лица на этих территориях заявляют, что они состоятся в конце этого года, возможно, в связи с сентябрьскими региональными выборами в России", — сказал Кирби.

Он добавил, что Херсонская и Запорожская области, наряду с Донецкой и Луганской, – вероятные цели для аннексии.

13 июля в ГУР МО заявили, что России не удалось достичь основной цели по оккупации Украины, сейчас она готовится к присоединению уже захваченных территорий.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Россия, вероятно, также хочет аннексировать и Харьковскую область или по крайней мере ее часть.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.