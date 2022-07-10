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Кремль, вероятно, хочет аннексировать Харьковскую область – ISW

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 07:00
Кремль, вероятно, хочет аннексировать Харьковскую область – ISW - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Россия, вероятно, хочет аннексировать и Харьковскую область или, по крайней мере, ее часть. Об этом идет речь в анализе Института изучения войны (ISW).

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Там отметили, что подконтрольные РФ оккупационные администрации представили "флаг", на котором изображены символы Российской империи и герба Харькова ХVII века.

По мнению аналитиков, это явно указывает на планы аннексии и то, что Кремль хочет добиться "легитимации" оккупации. Россия преследует более широкие цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или удержание юга, считают в ISW.

Читайте также: В Харькове сильный взрыв. Россия нанесла ракетный удар по жилому району

Марк Сировой
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аннексия Харьков харьковская область армия рф войска россии
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