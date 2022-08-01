UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР: В Запорожской области оккупанты ищут массовку для акций в поддержку "референдума"

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 17:53
ГУР: В Запорожской области оккупанты ищут массовку для акций в поддержку
Оккупанты в Мелитополе ( Фото: EPA)

Оккупационные власти в захваченных крупных городах южной части Запорожской области ищут коллаборантов, чтобы создать массовку для так называемых акций в поддержку псевдореферендума. Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным украинской разведки, оккупанты таким образом планируют создать соответствующую "картинку" на пропагандистских каналах РФ, чтобы уменьшить градус недовольства войной. 

В частности, в  оккупированный Мелитополь Запорожской области завезли российских специалистов для проведения пиар-акций. Штаб российских пиарщиков открыли в захваченном помещении магазина "Фокстрот" в городе.

Также в области, в частности, в Бердянске открыли "рекрутинговый центр" для желающих сотрудничать с оккупационными властями.

По данным разведки, оккупанты также пытаются заманить людей на "акции поддержки" оккупационного режима гуманитарной помощью. Условием получения российской "гуманитарки" является участие в акции и предоставлении личных паспортных данных.

Для координации действий оккупанты создали движение "Мы вместе с Россией", которое занимается организацией проплаченных акций, сообщает ГУР. Вопросами распределения гуманитарки и проведения акций курируют местные жители с пророссийскими взглядами и представители российской партии "Единая Россия".

ГУР отмечает, что в области немного желающих сотрудничать с оккупационными властями, несмотря на серьезные материальные стимулы. Поэтому оккупанты вынуждены завозить людей с территории оккупированного Крыма.

Читайте также: СБУ раскрыла планы России по псевдореферендуму в Херсоне и аннексии юга Украины — фото

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война запорожская область гур оккупация референдум
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 