ГУР: В Запорожской области оккупанты ищут массовку для акций в поддержку "референдума"

Оккупационные власти в захваченных крупных городах южной части Запорожской области ищут коллаборантов, чтобы создать массовку для так называемых акций в поддержку псевдореферендума. Об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны.

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По данным украинской разведки, оккупанты таким образом планируют создать соответствующую "картинку" на пропагандистских каналах РФ, чтобы уменьшить градус недовольства войной.

В частности, в оккупированный Мелитополь Запорожской области завезли российских специалистов для проведения пиар-акций. Штаб российских пиарщиков открыли в захваченном помещении магазина "Фокстрот" в городе.

Также в области, в частности, в Бердянске открыли "рекрутинговый центр" для желающих сотрудничать с оккупационными властями.

По данным разведки, оккупанты также пытаются заманить людей на "акции поддержки" оккупационного режима гуманитарной помощью. Условием получения российской "гуманитарки" является участие в акции и предоставлении личных паспортных данных.

Для координации действий оккупанты создали движение "Мы вместе с Россией", которое занимается организацией проплаченных акций, сообщает ГУР. Вопросами распределения гуманитарки и проведения акций курируют местные жители с пророссийскими взглядами и представители российской партии "Единая Россия".

ГУР отмечает, что в области немного желающих сотрудничать с оккупационными властями, несмотря на серьезные материальные стимулы. Поэтому оккупанты вынуждены завозить людей с территории оккупированного Крыма.

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Наталия Фреик

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