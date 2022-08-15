Гайдай не исключает, что российский "референдум" состоится только в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию британской разведки о том, что россияне готовятся к проведению "референдума" на Донбассе.

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В эфире единого телемарафона в понедельник он сказал, что, возможно, "референдум" вообще состоится только здесь, потому что это единственный регион Украины, полностью оккупированный.

"Раньше они хотели сделать такую себе агломерацию – Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области. Сейчас мы видим, что благодаря Вооруженным Силам Украины, аппетиты уменьшаются. Все объявления, которые любят делать руководство РФ и их военные, что 11 сентября они оккупируют всю Донецкую область, — это все не соответствует действительности. Ничего они не оккупируют. Более того, возможна и частичная деоккупация определенных территорий. Поэтому в Луганской области готовятся на всякий случай, чтобы хотя бы на территории Луганской области сделать что-то вроде референдума", — сказал Айдай.

По данным британской разведки, Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

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Андрей Водяный

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