UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гайдай не исключает, что российский "референдум" состоится только в Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 13:35
Гайдай не исключает, что российский
Фото: EPA

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию британской разведки о том, что россияне готовятся к проведению "референдума" на Донбассе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В эфире единого телемарафона в понедельник он сказал, что, возможно, "референдум" вообще состоится только здесь, потому что это единственный регион Украины, полностью оккупированный.

"Раньше они хотели сделать такую себе агломерацию – Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области. Сейчас мы видим, что благодаря Вооруженным Силам Украины, аппетиты уменьшаются. Все объявления, которые любят делать руководство РФ и их военные, что 11 сентября они оккупируют всю Донецкую область, — это все не соответствует действительности. Ничего они не оккупируют. Более того, возможна и частичная деоккупация определенных территорий. Поэтому в Луганской области готовятся на всякий случай, чтобы хотя бы на территории Луганской области сделать что-то вроде референдума", — сказал Айдай.

  • По данным британской разведки, Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса.
  • Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

Читайте также: РФ не хватает коллаборантов в Украине, ФСБ пытается формировать "шестую колонну" – Данилов

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
луганская область Сергей Гайдай псевдорефендум
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 