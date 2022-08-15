Гайдай не исключает, что российский "референдум" состоится только в Луганской области
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил информацию британской разведки о том, что россияне готовятся к проведению "референдума" на Донбассе.
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В эфире единого телемарафона в понедельник он сказал, что, возможно, "референдум" вообще состоится только здесь, потому что это единственный регион Украины, полностью оккупированный.
"Раньше они хотели сделать такую себе агломерацию – Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области. Сейчас мы видим, что благодаря Вооруженным Силам Украины, аппетиты уменьшаются. Все объявления, которые любят делать руководство РФ и их военные, что 11 сентября они оккупируют всю Донецкую область, — это все не соответствует действительности. Ничего они не оккупируют. Более того, возможна и частичная деоккупация определенных территорий. Поэтому в Луганской области готовятся на всякий случай, чтобы хотя бы на территории Луганской области сделать что-то вроде референдума", — сказал Айдай.
- По данным британской разведки, Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса.
- Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.
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