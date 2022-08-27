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Партизаны и трения среди оккупантов срывают российские "референдумы" 11 сентября – ISW

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 08:17
Партизаны и трения среди оккупантов срывают российские
Фото: EPA

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) подверг сомнению способность России провести "референдумы" на оккупированных территориях 11 сентября. Об этом говорится в сводке ISW за 26 августа.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил в интервью РБК-Украина 26 августа, что подготовка россиян к так называемым "референдумам" на оккупированных территориях почти завершена.

"Военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, касающиеся подготовки к "референдуму", почти завершены", — заявил он.

Несмотря на это, проведение "референдума" 11 сентября маловероятно из-за трения внутри оккупационных администраций и партизанских нападений, считают эксперты ISW.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил в пятницу, что в оккупационных администрациях возникли проблемы с тем, чтобы найти людей, отвечающих за подготовку к референдуму, – вероятно, из-за отсутствия желающих среди местных жителей и низкого уровня доверия населения, пишут эксперты в ежедневном докладе ISW.

Хлань предположил, что российский диктатор Владимир Путин мог дать указание не отправлять управленцев из России для проведения референдумов, чтобы процесс выглядел как инициатива широких масс с местной поддержкой.

Андрей Водяный
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псевдореферендум isw
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