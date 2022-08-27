Партизаны и трения среди оккупантов срывают российские "референдумы" 11 сентября – ISW
Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) подверг сомнению способность России провести "референдумы" на оккупированных территориях 11 сентября. Об этом говорится в сводке ISW за 26 августа.
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Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил в интервью РБК-Украина 26 августа, что подготовка россиян к так называемым "референдумам" на оккупированных территориях почти завершена.
"Военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, касающиеся подготовки к "референдуму", почти завершены", — заявил он.
Несмотря на это, проведение "референдума" 11 сентября маловероятно из-за трения внутри оккупационных администраций и партизанских нападений, считают эксперты ISW.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил в пятницу, что в оккупационных администрациях возникли проблемы с тем, чтобы найти людей, отвечающих за подготовку к референдуму, – вероятно, из-за отсутствия желающих среди местных жителей и низкого уровня доверия населения, пишут эксперты в ежедневном докладе ISW.
Хлань предположил, что российский диктатор Владимир Путин мог дать указание не отправлять управленцев из России для проведения референдумов, чтобы процесс выглядел как инициатива широких масс с местной поддержкой.
- По данным британской разведки, Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса.
- Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты перенесли на неопределенный срок проведение псевдореферендума во временно оккупированной Луганской области.
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