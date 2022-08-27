Партизаны и трения среди оккупантов срывают российские "референдумы" 11 сентября – ISW

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) подверг сомнению способность России провести "референдумы" на оккупированных территориях 11 сентября. Об этом говорится в сводке ISW за 26 августа.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил в интервью РБК-Украина 26 августа, что подготовка россиян к так называемым "референдумам" на оккупированных территориях почти завершена.

"Военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, касающиеся подготовки к "референдуму", почти завершены", — заявил он.

Несмотря на это, проведение "референдума" 11 сентября маловероятно из-за трения внутри оккупационных администраций и партизанских нападений, считают эксперты ISW.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил в пятницу, что в оккупационных администрациях возникли проблемы с тем, чтобы найти людей, отвечающих за подготовку к референдуму, – вероятно, из-за отсутствия желающих среди местных жителей и низкого уровня доверия населения, пишут эксперты в ежедневном докладе ISW.

Хлань предположил, что российский диктатор Владимир Путин мог дать указание не отправлять управленцев из России для проведения референдумов, чтобы процесс выглядел как инициатива широких масс с местной поддержкой.

По данным британской разведки, Россия находится на "продвинутой стадии" планирования псевдореферендума для аннексии временно оккупированных территорий Донбасса.

Зеленский предупреждал, что проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины поставит крест на возможности мирных переговоров.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты перенесли на неопределенный срок проведение псевдореферендума во временно оккупированной Луганской области.

Андрей Водяный

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