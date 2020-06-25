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Обнуление Путина. Россия начала голосовать за поправки в конституцию

Обнуление Путина. Россия начала голосовать за поправки в конституцию - Фото
Владимир Путин (Фото - пресс-служба президента России)
25.06.2020, 11:50

Голосование за поправки, которые дадут возможность президенту России править до 2036 года, продлится до 1 июля

В России началось голосование за поправки в конституцию, среди которых - возможность для Владимира Путина вновь баллотироваться на должность президента в 2024 и 2030 году, сообщает Meduza.

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Голосование продлится до 1 июля. Проголосовать можно как явившись на избирательные участки, так и на дому. В Москве и Нижегородской области можно проголосовать через интернет, предварительно подав заявление.

Поправки в конституцию РФ уже приняты Государственной Думой, Советом Федерации и подписаны президентом России, однако в законе об их принятии предусмотрена процедура общероссийского голосования по их одобрению.

Среди поправок - закрепление за русским народом статуса государствообразующего, отказ от исполнения части решений международных судов, изменение полномочий ветвей власти в РФ, в том числе расширение полномочий президента, а также обнуление президентских сроков, которые Путин уже провел на должности президента России, что позволит ему баллотироваться на выборах в 2024 и в 2030 годах.

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Сенатор Андрей Клишас так объяснил смысл поправки об обнулении сроков: "Эта поправка позволяет нам тему преемников, трансфера вывести за скобки и заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом. То есть перестать думать о том, что будет потом. В некотором смысле они должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же".

Мнения в российской оппозиции по голосованию разделились. Алексей Навальный считает, что принимать участие в нем не нужно, в то же время комитет "НЕТ!" призывает не бойкотировать его, а высказать на нем позицию "против".

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Высказывается много претензий к процедуре голосования: надомное голосование уязвимо к фальсификациям, заявку на электронное голосование в Москве можно подать по чужим документам, наблюдаются статистические аномалии при регистрации избирателей на электронное голосование, бюджетников массово заставляют принимать в нем участие. Журналист Павел Лобков смог проголосовать дважды: на избирательном участке и дистанционно.

Один из избирателей выложил в Facebook видео, на котором показан избирательный участок во Владивостоке, организованный в багажнике автомобиля:

Навальный опубликовал в Twitter видео, как проходит голосование на избирательном участке "в палатке":

  • 15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.
  • 10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.
  • 11 марта пакет поправок, включающий и "обнуление", был принят Госдумой и Советом Федерации России, позже его одобрили две трети законодательных собраний регионов РФ.
  • 21 июня пост российского журналиста Юрия Дудя, который назвал поправки позором, собрал более 1 млн лайков за сутки.

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Денис Юдин
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