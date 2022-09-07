Россияне хотят привезти на псевдореферендумы "наблюдателей" из ЕС: ГУР опубликовало список

Россияне продолжают готовиться к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и намерены привлечь к ним ряд "наблюдателей", среди которых могут быть граждане Евросоюза. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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В ГУР подчеркнули, что оккупанты столкнулись с большими проблемами в подготовке к псевдореферендумам из-за успехов ВСУ на поле бое, активной деятельности движения сопротивления и проукраинских настроений людей на временно захваченных Россией территориях.

В связи с этим для "легитимизации" псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей", среди которых могут быть граждане ЕС, сообщает ГУР. Таким образом РФ попытается создать для мира картинку "законного волеизъявления".

По данным разведки, оккупанты намерены привлечь следующих лиц:

- депутата парламента федеральной земли Берлин от партии Альтернатива для Германии Гуннара Линдемана;

- представителя партии Альтернатива для Германии и бывшего депутата Бундестага Ульриха Эме;

- главу "представительства" террористической организации ДНР в Турине (Италия) и регионального советника партии Братья Италии Маурицио Марроне;

- соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро;

- председателя партии Сербская Лига Александра Джурджева;

- главу "представительства" террористической организации ДНР в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли;

- главу "представительства" террористической организации ДНР в Бельгии Криса Романо;

- главу "представительства" террористической организации ДНР в Финляндии Йохана Бекмана.

В случае проведения псевдореферендумов США обещают, в отличие от ситуации в 2014 году с захватом Крыма и попыткой его аннексии, – действовать "быстро и жестко".

7 августа Зеленский предупредил – "референдумы" в оккупации поставят крест на шансах на переговоры.

15 августа глава Луганской ОВА Гайдай не исключал, что россияне готовятся к проведению "референдума" только на Донбассе.

30 августа в Вашингтоне сообщили, что организацией "референдумов" руководит замглавы администрации Кремля Кириенко.

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Оксана Житнюк

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