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Глава МИД Латвии: Ответом на "референдумы" РФ должны стать санкции и оружие для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 15:41
Глава МИД Латвии: Ответом на
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ответом на псевдореферендумы России должны стать введение новых санкций и поставки дополнительного оружия Украине. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Россия продвигается вперед с организацией фальшивых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины, но международное сообщество должно отвергнуть этот шаг.

Он отметил, что в ответ должны последовать новые санкции против РФ, а Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории.

"Мы должны сказать нет российскому шантажу", — написал дипломат.

Российские пропагандистские СМИ сегодня распространили информацию о том, что подконтрольные Кремлю террористы ЛДНР "приняли решение" о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области в период между 23 и 27 сентября. 

Читайте также: Зеленский предупредил Россию: Псевдореферендумы закроют любую возможность переговоров 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина санкции война Латвия псевдореферендум военная помощь эдгарс ринкевичс
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