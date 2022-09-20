Ответом на "референдумы" будет больше оружия Украине и санкций против РФ — премьер Эстонии

"Референдумы", которые Россия планирует провести на временно оккупированных украинских территориях, никогда не будут признаны, ответом на них станет больше военной поддержки Украины и больше санкций против РФ. Об этом в Twitter сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон – это все Украина", – написала она.

Подобные действия будут иметь обратный эффект, отметила Каллас, и укрепят поддержку Украины. "Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за ее преступления", – написала премьер Эстонии.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "фиктивные референдумы" неприемлемыми, сообщает Zeit Online. Канцлер заявил, что "голосование" на оккупированных территориях нарушает международное право.

Запланированные россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях никак не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины. Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.