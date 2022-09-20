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Ответом на "референдумы" будет больше оружия Украине и санкций против РФ — премьер Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 19:39
Ответом на
Кайя Каллас (Фото - Facebook Kaja Kallas)

"Референдумы", которые Россия планирует провести на временно оккупированных украинских территориях, никогда не будут признаны, ответом на них станет больше военной поддержки Украины и больше санкций против РФ. Об этом в Twitter сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон – это все Украина", – написала она.

Подобные действия будут иметь обратный эффект, отметила Каллас, и укрепят поддержку Украины. "Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за ее преступления", – написала премьер Эстонии.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "фиктивные референдумы" неприемлемыми, сообщает Zeit Online. Канцлер заявил, что "голосование" на оккупированных территориях нарушает международное право.

  • Запланированные россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях никак не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины. Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.

Вадим Ребрина
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Россия санкции эстония псевдореферендум Кая Каллас
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