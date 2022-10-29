В Крыму на военном полигоне погибла российская пропагандистка из команды Киселева

Во временно оккупированном Крыму на военном полигоне погибла российская пропагандистка, руководитель регионального подразделения государственного пропагандистского холдинга "Россия сегодня" Светлана Бабаева. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости, который входит в холдинг.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пропагандисты пишут, что Бабаева погибла "из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой".

Гендиректор "России сегодня", пропагандист Дмитрий Киселев написал, что Бабаева "остро болела за Россию".

Еще одна российская пропагандистка Маргарита Симоньян, комментируя смерть Бабаевой, написала, что только вчера они обсуждали, как российские СМИ будут "развиваться на новых территориях" — украинских территориях, захваченных Россией после полномасштабного военного вторжения 24 февраля.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "невосполнимой потерей для журналистского сообщества" гибель Бабаевой.

Читайте также: Призывавшего "топить и сжигать" украинских детей пропагандиста Красовского уволили с RT

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.