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В Крыму на военном полигоне погибла российская пропагандистка из команды Киселева

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 00:17
В Крыму на военном полигоне погибла российская пропагандистка из команды Киселева - Фото
Светлана Бабаева (фото - росСМИ)

Во временно оккупированном Крыму на военном полигоне погибла российская пропагандистка, руководитель регионального подразделения государственного пропагандистского холдинга "Россия сегодня" Светлана Бабаева. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости, который входит в холдинг.

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Пропагандисты пишут, что Бабаева погибла "из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой".

Гендиректор "России сегодня", пропагандист Дмитрий Киселев написал, что Бабаева "остро болела за Россию".

Еще одна российская пропагандистка Маргарита Симоньян, комментируя смерть Бабаевой, написала, что только вчера они обсуждали, как российские СМИ будут "развиваться на новых территориях" — украинских территориях, захваченных Россией после полномасштабного военного вторжения 24 февраля.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "невосполнимой потерей для журналистского сообщества" гибель Бабаевой.

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Вадим Ребрина
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Крым пропаганда дмитрий киселев светлана бабаева
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