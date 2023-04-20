Во время очередной волны запусков российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе по объектам в Украине пограничники сбили один из Shahed-136 в Черниговской области. Госпогранслужба показала в Telegram, как выглядят после падения обломки барражирующего боеприпаса.

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"Скомандовали "мопеду" посадку. Интересно, что вражеский "летун" даже не успел сдетонировать и позорно шлепнулся в лесополосе", – подписан ролик.

"Мопедами" иранские дроны-камикадзе называют из-за похожего звука работы двигателя внутреннего сгорания Shahed-131/136. Также их называют "балалайками" из-за характерной формы.

В первые часы 19 апреля 2023 года в Одессе долго работала ПВО – отражала ночную дрон-атаку россиян.

Утром 20 апреля в Генштабе сообщили, что за сутки россияне запустили против Украины 26 "шахедов": 21 дрон уничтожила ПВО.

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Євген Пилипенко

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