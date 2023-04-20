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Пограничники сбили на севере Shahed-136 и показали его "внутренности" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 11:46
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Во время очередной волны запусков российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе по объектам в Украине пограничники сбили один из Shahed-136  в Черниговской области. Госпогранслужба показала в Telegram, как выглядят после падения обломки барражирующего боеприпаса.

"Скомандовали "мопеду" посадку. Интересно, что вражеский "летун" даже не успел сдетонировать и позорно шлепнулся в лесополосе", – подписан ролик.

"Мопедами" иранские дроны-камикадзе называют из-за похожего звука работы двигателя внутреннего сгорания Shahed-131/136. Также их называют "балалайками" из-за характерной формы.

Смотрите видео: Россиянин с ПЗРК спрятался на крыше многоэтажки и "поймал" украинский FPV-дрон

Євген Пилипенко
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войнапводрондрон-камикадзеShahed-136
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