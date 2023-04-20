Силы ПВО уничтожили 21 "шахед" из 26 за минувшие сутки – Генштаб
За минувшие сутки Силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили 21 российский дрон-камикадзе типа Shahed-136 из 26 запущенных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 20 апреля.
Как отмечается, за прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БПЛА типа Shahed-136.
Из них 21 дрон уничтожен украинскими военными.
Российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.
"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура", – сообщили в Генштабе.
- Ночью Воздушные сил сообщали об уничтожении 10 из 11 запущенных россиянами Shahed-136/131.
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