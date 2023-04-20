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Силы ПВО уничтожили 21 "шахед" из 26 за минувшие сутки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 07:16
Силы ПВО уничтожили 21
Сбитый Shahed-136 (скриншот видео)

За минувшие сутки Силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили 21 российский дрон-камикадзе типа Shahed-136 из 26 запущенных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 20 апреля.

Как отмечается, за прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БПЛА типа Shahed-136.

Из них 21 дрон уничтожен украинскими военными.

Российские агрессоры совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура", – сообщили в Генштабе.

  • Ночью Воздушные сил сообщали об уничтожении 10 из 11 запущенных россиянами Shahed-136/131.

Смотрите также: Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

Наталія Медведєва
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война пво генштаб Shahed-136
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