Вспышка над Киевом. Воздушные силы сообщили об объекте из космоса и сбили около 10 шахедов

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины подтвердили, что вспышка над Киевом, которая была вечером 19 апреля, связана с падением объекта из космоса. В то же время силы противовоздушной обороны ВСУ защищали Украину от запущенных Россией иранских дронов-камикадзе и сбили около 10 целей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По предварительной информации вспышки над городом Киев около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется)", – говорится в сообщении ВС ВСУ в 00:06 20 апреля.

Военные заявили, что в направлении столицы россияне не использовали средства воздушного нападения.

"А пока соцсети развлекаются мемами с летающими тарелками, интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА Shahed-136/131 продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток", – сообщили в ВС ВСУ.

На юго-восточном направлении было сбито 10 из 11 вражеских "шахедов".

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук попросил "не использовать символику Воздушных Сил или неуместные шутки для хайпа, создания мемов с летающими тарелками и прочего".

В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.

Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

В Киевской городской военной администрации позднее сообщили, что, по предварительной информации, вспышка стала результатом "падения космического спутника NASA". Чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.