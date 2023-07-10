Глава Мюнхенської конференції: Україна має отримати всю потрібну зброю, інакше припинить існувати

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен заявив, що Україна "перестане існувати", якщо не отримає всіх необхідних для оборони озброєнь. Про це він повідомив в інтерв'ю виданням Der General-Anzeiger Bonn та Die Rheinische Post, яке цитує Deutsche Welle.

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За його словами, Україні необхідно надати всі військові засоби для самооборони, інакше вона "припинить своє існування".

"Членство в НАТО — найкраща страховка для величезних інвестицій, які будуть потрібні для відновлення країни. Дуже сподіваюся, що запланована підтримка винищувачами F-16 буде надана, щоб Україна могла краще захищатися від російської агресії та в повітрі", — сказав Гойсґен.

Він зазначив, що Німеччина не має винищувачів F-16, але вона могла б допомогти з логістикою та навчанням.

Також глава Мюнхенської конференції наголосив, що після звірств з боку окупантів більше не уявляє собі можливості нейтралітету України.

"На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський намагається потрапити під захисну парасольку НАТО", — резюмував він.

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