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Глава Мюнхенської конференції: Україна має отримати всю потрібну зброю, інакше припинить існувати

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10.07.2023, 13:43
Глава Мюнхенської конференції: Україна має отримати всю потрібну зброю, інакше припинить існувати - Фото
Крістоф Гойсґен (Фото: EPA)

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен заявив, що Україна "перестане існувати", якщо не отримає всіх необхідних для оборони озброєнь. Про це він повідомив в інтерв'ю виданням Der General-Anzeiger Bonn та Die Rheinische Post, яке цитує Deutsche Welle.

За його словами, Україні необхідно надати всі військові засоби для самооборони, інакше вона "припинить своє існування".

"Членство в НАТО — найкраща страховка для величезних інвестицій, які будуть потрібні для відновлення країни. Дуже сподіваюся, що запланована підтримка винищувачами F-16 буде надана, щоб Україна могла краще захищатися від російської агресії та в повітрі", — сказав Гойсґен.

Він зазначив, що Німеччина не має винищувачів F-16, але вона могла б допомогти з логістикою та навчанням.

Також глава Мюнхенської конференції наголосив, що після звірств з боку окупантів більше не уявляє собі можливості нейтралітету України.

"На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський намагається потрапити під захисну парасольку НАТО", — резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаНАТОНімеччинавійськова допомогаавіаціяКрістоф ХойсгенF-16
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