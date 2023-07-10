UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Мюнхенской конференции: Украина должна получить все нужное оружие, иначе исчезнет

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 13:43
Глава Мюнхенской конференции: Украина должна получить все нужное оружие, иначе исчезнет - Фото
Кристоф Хойсген (Фото: EPA)

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Украина "перестанет существовать", если не получит все необходимые для обороны вооружения. Об этом он сообщил в интервью изданиям Der General-Anzeiger Bonn и Die Rheinische Post, которое цитирует Deutsche Welle.

По его словам, Украине необходимо предоставить все военные средства для самообороны, иначе она "прекратит свое существование". 

"Членство в НАТО — лучшая страховка для огромных инвестиций, которые потребуются для восстановления страны. Очень надеюсь, что запланированная поддержка истребителями F-16 будет оказана, чтобы Украина могла лучше защищаться от российской агрессии и в воздухе", — сказал Хойсген.

Он отметил, что у Германии нет истребителей F-16, но она могла бы помочь с логистикой и обучением.

Также глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что после зверств со стороны оккупантов больше не представляет себе возможности нейтралитета Украины. 

"На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский пытается попасть под защитный зонтик НАТО", — резюмировал он.

Читайте также: Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийГерманиявойнанатоавиациявоенная помощьf-16Кристоф Хойсген
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 