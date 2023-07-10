Глава Мюнхенской конференции: Украина должна получить все нужное оружие, иначе исчезнет

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Украина "перестанет существовать", если не получит все необходимые для обороны вооружения. Об этом он сообщил в интервью изданиям Der General-Anzeiger Bonn и Die Rheinische Post, которое цитирует Deutsche Welle.

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По его словам, Украине необходимо предоставить все военные средства для самообороны, иначе она "прекратит свое существование".

"Членство в НАТО — лучшая страховка для огромных инвестиций, которые потребуются для восстановления страны. Очень надеюсь, что запланированная поддержка истребителями F-16 будет оказана, чтобы Украина могла лучше защищаться от российской агрессии и в воздухе", — сказал Хойсген.

Он отметил, что у Германии нет истребителей F-16, но она могла бы помочь с логистикой и обучением.

Также глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что после зверств со стороны оккупантов больше не представляет себе возможности нейтралитета Украины.

"На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский пытается попасть под защитный зонтик НАТО", — резюмировал он.

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