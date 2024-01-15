Украина хочет вовлечь Китай в переговоры о мире. В Пекине согласны
Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на брифинге, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Каким образом Китай может способствовать дипломатии — Ермак не уточнил.
На брифинге Мао попросили прокомментировать предложение Украины.
"Китай поддерживает связь со сторонами конфликта и продолжит работать с международным сообществом, играть конструктивную роль в поиске путей политического урегулирования кризиса", – ответила она.
По ее словам, позиция Китая относительно войны в Украине "последовательная и четкая с самого начала", ее суть заключается в поиске решения путем переговоров.
15 января президент Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию.
В ходе визита он встретится с председателями обеих палат парламента Швейцарии, лидерами партий, президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.
- 17 октября 2023 года диктатор РФ Путин прибыл в Китай. Это был первый выезд за пределы бывшего СССР с тех пор, как 17 марта МУС выдал ордер на его арест.
- В ГУР считают, что от визита Путина в Китай "фурора не произошло", а позиция КНР относительно войны РФ против Украины никак не изменилась.
- По данным Пентагона, Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний.
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