Украина хочет вовлечь Китай в переговоры о мире. В Пекине согласны

В МИД КНР заявили, что "поддерживают связь со сторонами конфликта и продолжают искать пути его прекращения"

Мао Нин (Фото: пресс-служба МИД КНР)

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на брифинге, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Каким образом Китай может способствовать дипломатии — Ермак не уточнил.

На брифинге Мао попросили прокомментировать предложение Украины.

"Китай поддерживает связь со сторонами конфликта и продолжит работать с международным сообществом, играть конструктивную роль в поиске путей политического урегулирования кризиса", – ответила она.

По ее словам, позиция Китая относительно войны в Украине "последовательная и четкая с самого начала", ее суть заключается в поиске решения путем переговоров.

15 января президент Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию.

В ходе визита он встретится с председателями обеих палат парламента Швейцарии, лидерами партий, президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

17 октября 2023 года диктатор РФ Путин прибыл в Китай. Это был первый выезд за пределы бывшего СССР с тех пор, как 17 марта МУС выдал ордер на его арест.

В ГУР считают, что от визита Путина в Китай "фурора не произошло", а позиция КНР относительно войны РФ против Украины никак не изменилась.

По данным Пентагона, Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний.

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