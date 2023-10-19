Від візиту Путіна до Китаю "фурору не відбулося", для диктатора РФ у Сі немає новин – ГУР

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону заявив, що від візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю "фурору не відбулося", а позиція КНР щодо війни РФ проти України ніяк не змінилася.

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"Зрозуміло, що фурору від візиту Путіна не відбулося. Україна уважно стежить за цим, і не лише Україна, тому що людина, яка аргументовано підозрюється в скоєнні воєнних злочинів і скоро обов'язково опиниться на лаві підсудних на міжнародному трибуналі, робить якісь спроби міжнародних вояжів, за цим треба стежити", – сказав він.

За словами Юсова, що стосується підтримки Китаю Росії у війні проти України — "нічого не змінилося".

Представник ГУР зазначив, що Китай продовжує дотримуватися окремої позиції.

"Це спроба вибудовувати роль посередника в перспективі. А це не передбачає якоїсь прямої військової підтримки. Нової інформації з цього приводу немає не у нас, а для Путіна", – додав Юсов.

17 жовтня Путін прибув до Китаю. Це перший виїзд диктатора РФ за межі колишнього СРСР, відколи 17 березня МКС видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Майже тиждень тому Путін відвідав Киргизстан.

На форумі в Китаї були також лідери та делегації з більш ніж 140 країн і міжнародних організацій у діапазоні від представників терористичного руху Талібан до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, зокрема президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Індонезії Джоко Відодо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші.

Путін підтримав прагнення лідера КНР Сі Цзіньпіна до "створення нового світового порядку", а той у відповідь привітав бажання Кремля налагодити з Китаєм "тісну й ефективну стратегічну координацію".

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