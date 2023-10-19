От визита Путина в Китай "фурора не произошло", для диктатора РФ у Си нет новостей – ГУР

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона заявил, что от визита российского диктатора Владимира Путина в Китай "фурора не произошло", а позиция КНР относительно войны РФ против Украины никак не изменилась.

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"Понятно, что фурора от визита Путина не произошло. Украина внимательно следит за этим, и не только Украина, потому что человек, аргументированно подозреваемый в совершении военных преступлений, который скоро обязательно окажется на скамье подсудимых на международном трибунале, делает какие-то попытки международных вояжей, за этим нужно следить", – сказал он.

По словам Юсова, что касается поддержки Китая России в войне против Украины – "ничего не изменилось".

Представитель ГУР отметил, что Китай продолжает придерживаться отдельной позиции.

"Это попытка выстраивать роль посредника в перспективе. А это не предполагает какой-либо прямой военной поддержки. Новой информации на этот счет нет не у нас, а для Путина", – добавил Юсов.

17 октября Путин прибыл в Китай. Это первый выезд диктатора РФ за пределы бывшего СССР, когда 17 марта МУС выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Почти неделю назад Путин посетил Кыргызстан.

На форуме в Китае были также лидеры и делегации из более чем 140 стран и международных организаций в диапазоне от представителей террористического движения Талибан до генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие.

Путин поддержал стремление лидера КНР Си Цзиньпина к "созданию нового мирового порядка", а тот в ответ приветствовал желание Кремля наладить с Китаем "тесную и эффективную стратегическую координацию".

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