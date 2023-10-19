UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

От визита Путина в Китай "фурора не произошло", для диктатора РФ у Си нет новостей – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 17:05
От визита Путина в Китай
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: ЕРА, Zhang Ling)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона заявил, что от визита российского диктатора Владимира Путина в Китай "фурора не произошло", а позиция КНР относительно войны РФ против Украины никак не изменилась.

"Понятно, что фурора от визита Путина не произошло. Украина внимательно следит за этим, и не только Украина, потому что человек, аргументированно подозреваемый в совершении военных преступлений, который скоро обязательно окажется на скамье подсудимых на международном трибунале, делает какие-то попытки международных вояжей, за этим нужно следить", – сказал он.

По словам Юсова, что касается поддержки Китая России в войне против Украины – "ничего не изменилось".

Представитель ГУР отметил, что Китай продолжает придерживаться отдельной позиции.

"Это попытка выстраивать роль посредника в перспективе. А это не предполагает какой-либо прямой военной поддержки. Новой информации на этот счет нет не у нас, а для Путина", – добавил Юсов.

17 октября Путин прибыл в Китай. Это первый выезд диктатора РФ за пределы бывшего СССР, когда 17 марта МУС выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Почти неделю назад Путин посетил Кыргызстан.

  • На форуме в Китае были также лидеры и делегации из более чем 140 стран и международных организаций в диапазоне от представителей террористического движения Талибан до генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие.
  • Путин поддержал стремление лидера КНР Си Цзиньпина к "созданию нового мирового порядка", а тот в ответ приветствовал желание Кремля наладить с Китаем "тесную и эффективную стратегическую координацию".

Читайте также: На пороге ядерной войны. США готовятся к одновременным конфликтам с Китаем и Россией: документ

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китайвойнавладимир путинандрей юсов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 