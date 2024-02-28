В Украину приедет посланник Си Цзиньпина Ли Хуэй — заявление МИД Китая
В Украину в начале марта приедет специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, начиная со 2 марта Ли посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.
Он проведет "второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса".
Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил "за мир" и переговоры между Украиной и РФ.
СПРАВКАКитай постоянно отрицает обвинения в том, что находится на стороне РФ в ее войне против Украины, рассказывая о своей якобы "нейтральной позиции". Пекин представил свой собственный мирный план по Украине, который не содержит конкретных шагов для прекращения войны.
- 15 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.
- В тот же день президент Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай тоже был привлечен к формуле, к саммиту".
- 17 января глава государства заявил, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, но их нет в Давосе.
Смотрите также: Министр обороны Китая заявил Шойгу о "поддержке России в украинском вопросе" — видео