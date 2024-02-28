В Украину приедет посланник Си Цзиньпина Ли Хуэй — заявление МИД Китая

Кроме Украины, Ли Хуэй также приедет в Россию, Брюссель, Польшу, Германию и Францию

Ли Хуэй (Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

В Украину в начале марта приедет специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

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По ее словам, начиная со 2 марта Ли посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Он проведет "второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса".

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил "за мир" и переговоры между Украиной и РФ.

СПРАВКА Китай постоянно отрицает обвинения в том, что находится на стороне РФ в ее войне против Украины, рассказывая о своей якобы "нейтральной позиции". Пекин представил свой собственный мирный план по Украине, который не содержит конкретных шагов для прекращения войны. Китай постоянно отрицает обвинения в том, что находится на стороне РФ в ее войне против Украины, рассказывая о своей якобы "нейтральной позиции". Пекин представил свой собственный мирный план по Украине, который не содержит конкретных шагов для прекращения войны.

15 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день президент Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай тоже был привлечен к формуле, к саммиту".

17 января глава государства заявил, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, но их нет в Давосе.

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