Американский генерал: Россия и Китай до 2035 года могут догнать США в ядерном оружии

Энтони Коттон заявил, что Китай в течение 10 лет достигнет паритета из США в ядерных вооружениях наземного базирования

Энтони Коттон (Скриншот)

За 10 лет Россия и Китай могут догнать США в количестве ядерных вооружений. Об этом на слушаниях Комитета Сената США по вооруженным силам заявил генерал Энтони Коттон, командующий Стратегическим командованием США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, при наличии "ошеломительно быстрого" развития ядерных вооружений в России и Китае, к 2035 году общее количество ядерных вооружений этих двух стран превысит количество ядерных вооружений в США.

При этом Китай достигнет паритета из США по ядерным вооружениям наземного базирования, считает Коттон.

Помимо Москвы и Пекина, усилия и амбиции в сфере ядерных вооружений Северной Кореи и Ирана "придают новое измерение сложности стратегическим расчетам США", добавил американский генерал.

В связи с этим Коттон отметил необходимость продолжения быстрой модернизации американских систем ядерных вооружений, но уточнил, что стратегические ядерные силы США "готовы сражаться сегодня".

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью LIGA.net заявил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно пугал американского лидера Джо Байдена ядерным оружием, поэтому Ашингтон нерешительно ведет себя в вопросе помощи Украине.

18 февраля 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министрам иностранных дел Индии и Китая о том, что Россия, вероятно, собирается разместить ядерное оружие в космосе и попросил повлиять на него.

Читайте также: Путин снова начал угрожать миру ядерной войной. Китай отреагировал: Победителей не будет

