Американский генерал: Россия и Китай до 2035 года могут догнать США в ядерном оружии
За 10 лет Россия и Китай могут догнать США в количестве ядерных вооружений. Об этом на слушаниях Комитета Сената США по вооруженным силам заявил генерал Энтони Коттон, командующий Стратегическим командованием США.
По его словам, при наличии "ошеломительно быстрого" развития ядерных вооружений в России и Китае, к 2035 году общее количество ядерных вооружений этих двух стран превысит количество ядерных вооружений в США.
При этом Китай достигнет паритета из США по ядерным вооружениям наземного базирования, считает Коттон.
Помимо Москвы и Пекина, усилия и амбиции в сфере ядерных вооружений Северной Кореи и Ирана "придают новое измерение сложности стратегическим расчетам США", добавил американский генерал.
В связи с этим Коттон отметил необходимость продолжения быстрой модернизации американских систем ядерных вооружений, но уточнил, что стратегические ядерные силы США "готовы сражаться сегодня".
- Бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью LIGA.net заявил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно пугал американского лидера Джо Байдена ядерным оружием, поэтому Ашингтон нерешительно ведет себя в вопросе помощи Украине.
- 18 февраля 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министрам иностранных дел Индии и Китая о том, что Россия, вероятно, собирается разместить ядерное оружие в космосе и попросил повлиять на него.
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