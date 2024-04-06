США ожидают атаку Ирана из-за возможного авиаудара Израиля по консульству в Сирии – CNN

3 апреля в Иране угрожают Израилю за "преступление агрессии против иранского консульства в Дамаске"

Мусульмане-шииты Кашмира переступают флаги Израиля и США во время акции протеста. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/FAROOQ KHAN)

США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной значительной атаки со стороны Ирана, предполагая, что эта атака может произойти в ближайшую неделю на израильские или американские посольства на Ближнем Востоке. Об этом сообщил изданию CNN высокопоставленный чиновник администрации США.

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Собеседник издания отметил, что это произошло после авиаудара по Сирии, во время которого, предположительно, погибли семь членов гвардии Ирана. Чиновники США считают, что нападение со стороны Ирана является "неизбежным". Такую же точку зрения разделяют их израильские коллеги.

Издание отметило, что вероятная атака Ирана была основной темой обсуждения во время телефонного разговора американского президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 апреля.

Чиновник отметил, что по состоянию на 5 апреля оба правительства не знали, когда и как Иран планирует нанести ответный удар.

Другой официальный представитель США в комментарии CNN сообщил, что Вашингтон также рассматривает возможность нападения Ирана на американские активы в регионе. По его словам, это может произойти в течение недели.

"США не были причастны к удару, и мы не знали об этом заранее", – сказал представитель Совета национальной безопасности в комментарии изданию в начале этой недели.

Иранские официальные лица повторили 3 апреля угрозы в адрес Израиля после авиаудара ЦАХАЛ по консульству Ирана в Сирии.

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