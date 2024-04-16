Спикер Палаты Джонсон представил план: разделить помощь Украине, Израилю и Тайваню

Четвертая часть законопроекта будет включать дополнительные предложения по национальной безопасности США

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что разобьет законопроект о помощи союзникам на четыре части. Об этом сообщают The Hill и Голос Америки.

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Отмечается, что предложение Джонсона фактически отражает законопроект на 95 млрд долларов помощи, проголосованный Сенатом, но разбивает помощь союзникам на четыре части.

Отдельно будет выноситься на голосование помощь Израиля, помощь Украине и помощь Индо-Тихоокеанскому региону.

По данным корреспондента Голоса Америки, четвертая часть будет включать в себя дополнительные предложения: запрет в США соцсети TikTok, возможность предоставления помощи Украине в виде кредита, конфискация российских активов, санкции против Ирана и т.д.

В то же время, текущий план спикера Палаты не содержит никаких положений о безопасности границ Соединенных Штатов, утверждает республиканец Кевин Херн.

По его мнению, это может вызвать сопротивление "жестким консерваторам", которые считают, что любая помощь Украине должна сопровождаться планом по защите южной границы.

15 апреля 2024 года лидер республиканцев в Сенате США Чак Шумер заявил, что лидеры Конгресса в телефонном разговоре с президентом Байденом достигли консенсуса о помощи Израилю и Украине.

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