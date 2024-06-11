Италия передаст Украине пакет военной помощи. Акцент – на системах ПВО

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что для восстановления Украины союзники должны защитить ее инфраструктуру системами ПВО

Антонио Таяни (Фото: Пресс-служба Европарламента)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине анонсировал новый пакет военной помощи Украине. По его словам, наибольшее внимание там будет уделено усилению украинской противовоздушной обороны.

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"Хочу сообщить, что у нас есть новый пакет военной помощи Украине и там, собственно, в первую очередь речь идет о противовоздушной обороне", – сказал Таяни.

Глава итальянского МИД добавил, что соглашается с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, когда тот говорит, что "первый шаг для восстановления Украины – это защита ее инфраструктуры с помощью различных систем ПВО".

Президент Зеленский заявил 11 июня 2024 года, что в результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 ГВт мощностей украинского поколения. К тому же пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

Канцлер Шольц пообещал, что Германия "в ближайшие недели и месяцы" передаст Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты к ним и боеприпасы.

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