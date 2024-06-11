Італія передасть Україні пакет військової допомоги. Акцент – на системах ППО

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні вважає, що для відновлення України союзники мають захистити її інфраструктуру системами ППО

Антоніо Таяні (Фото: Пресслужба Європарламенту)

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні анонсував новий пакет військової допомоги Україні. За його словами, найбільшу увагу там буде приділено посиленню української протиповітряної оборони.

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"Хочу повідомити, що у нас є новий пакет військової допомоги Україні й там, власне, насамперед ідеться про протиповітряну оборону, зокрема, про систему SAMP-T", – сказав Таяні.

Глава італійського МЗС додав, що погоджується з українським колегою Дмитром Кулебою, коли той говорить, що "перший крок для відновлення України – це захист її інфраструктури за допомогою різних систем ППО".

Президент Зеленський заявив 11 червня 2024 року, що внаслідок ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 ГВт потужностей української генерації. До того ж пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.

Канцлер Шольц пообіцяв, що Німеччина "найближчими тижнями та місяцями" передасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети до них та боєприпаси.

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