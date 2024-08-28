Глава Міноборони Польщі озвучив умову, за якої Варшава передасть Україні МіГи

Польща замовила у США літаки F-35, перший із яких буде поставлений 28 серпня

Літаки МіГ-29 (Фото: Georgi Licovski/EPA)

Польща може передати Україні свої літаки МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, відповідаючи на заклик президента Володимира Зеленського, передає видання Wiadomosci.

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У контексті можливості надання Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть бути ухвалені лише після посилення Військово-повітряних сил Польщі новими літаками.

Йдеться про замовлені у Сполучених Штатів винищувачі F-35, перший з яких буде поставлений у середу, 28 серпня. Водночас першу партію винищувачів доставлять не раніше 2026 року. До цього планується навчання польських льотчиків на цих машинах у США.

"Лише після отримання нових літаків можна буде утилізувати старі літаки, такі як МіГ-29, які наразі все ще використовуються, зокрема для завдань щодо захисту повітряного простору Польщі. Потім ми ухвалимо рішення", – сказав Косіняк-Камиш.

Безпекова угода, підписана 8 липня між Україною та Польщею, передбачає, що Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків).

27 серпня Зеленський заявив, що Польща поки не ухвалила остаточне рішення про передання Україні винищувачів МіГ-29.

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