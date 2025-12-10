Польща готується передати МіГ-29 Україні, а натомість хоче технології ракет і дронів

Польща хоче отримати технології від України в обмін на літаки, щоб компенсувати втрату обладнання і не тільки

МіГ-29 (Фото: x.com/SztabGenWP)

Польща веде перемовини з Україною щодо передання літаків МіГ-29 та отримання від Києва окремих технологій безпілотників і ракет. Про це повідомив Генштаб Збройних сил Польщі.

За даними військових, передання літаків обґрунтовується двома факторами: досягнутий їхній цільовий термін служби та відсутні перспективи їх подальшої модернізації у польській армії.

Однак в польському Генштабі наголосили, що остаточне рішення ще не ухвалено.

"Пожертвування літаків буде частиною політики Альянсу щодо підтримки України та гарантування безпеки східного флангу НАТО. Завдання виведених літаків МіГ-29 виконуватимуть літаки F-16 та FA-50", – повідомив Генштаб армії Польщі.

Разом із діалогом про літаки тривають перемовини з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників та ракет. Мета – не тільки компенсувати втрату обладнання, а й набути спільний розвиток оборонних і промислових компетенцій.