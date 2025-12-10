Польща готується передати МіГ-29 Україні, а натомість хоче технології ракет і дронів
Польща веде перемовини з Україною щодо передання літаків МіГ-29 та отримання від Києва окремих технологій безпілотників і ракет. Про це повідомив Генштаб Збройних сил Польщі.
За даними військових, передання літаків обґрунтовується двома факторами: досягнутий їхній цільовий термін служби та відсутні перспективи їх подальшої модернізації у польській армії.
Однак в польському Генштабі наголосили, що остаточне рішення ще не ухвалено.
"Пожертвування літаків буде частиною політики Альянсу щодо підтримки України та гарантування безпеки східного флангу НАТО. Завдання виведених літаків МіГ-29 виконуватимуть літаки F-16 та FA-50", – повідомив Генштаб армії Польщі.
Разом із діалогом про літаки тривають перемовини з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників та ракет. Мета – не тільки компенсувати втрату обладнання, а й набути спільний розвиток оборонних і промислових компетенцій.
- У травні 2023 року Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29
- У серпні 2024 року глава Міноборони Польщі заявив, що Варшава передасть Україні інші МіГи лише після отримання нових винищувачів F-35 від союзників. Цю саму умову у жовтні повторив експрезидент країни Андрій Дуда.
- У травні 2025 року глава посольства Польщі заявив, що передання Україні МіГ-29 цілком можливе – це залежить від української сторони.
