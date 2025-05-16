Глава посольства Польщі: Передання Україні МіГ-29 цілком можливе
Керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич назвав можливим передання Україні радянських винищувачів МіГ-29. Про це він розповів в інтерв’ю Європейській правді.
На запитання журналіста, чи може Україна отримати додаткову партію літаків МіГ-29, Лукасевич сказав, що це насамперед залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16.
"Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передання їх Україні цілком можливо, відповідні переговори ще тривають", – запевнив глава посольства.
Він також зазначив, що наразі йдуть переговори про збалансування того, що потрібно Україні, і те, якими є пріоритети.
"Те, що союзники хочуть дати або навіть передають Україні, має належним чином використовуватися для перемоги", – відповів Лукасевич.
- Безпекова угода, підписана 8 липня 2024 року між Україною та Польщею, передбачає, що Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків).
- 27 серпня Зеленський заявив, що Польща поки не ухвалила остаточного рішення щодо передання Україні винищувачів МіГ-29.
- 29 жовтня Дуда заявив, що Польща не виключає передання винищувачів МіГ Україні, але за умови, що Захід надасть країні альтернативні літаки для захисту.