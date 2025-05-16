Глава посольства Польщі: Передання Україні МіГ-29 цілком можливе

МіГ-29 (Фото: EPA)

Керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич назвав можливим передання Україні радянських винищувачів МіГ-29. Про це він розповів в інтерв’ю Європейській правді.

На запитання журналіста, чи може Україна отримати додаткову партію літаків МіГ-29, Лукасевич сказав, що це насамперед залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16.

"Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передання їх Україні цілком можливо, відповідні переговори ще тривають", – запевнив глава посольства.

Він також зазначив, що наразі йдуть переговори про збалансування того, що потрібно Україні, і те, якими є пріоритети.

"Те, що союзники хочуть дати або навіть передають Україні, має належним чином використовуватися для перемоги", – відповів Лукасевич.