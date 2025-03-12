Сибіга пояснив, чому Україні важливо отримати винищувачі МіГ-29 від Польщі

Україна має підготовлених пілотів МіГ-29 і це, можливо, стане "фактором, що може змінити ситуацію на полі бою", заявив Андрій Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна дуже потребує на полі бою польського озброєння, зокрема радянських винищувачів МіГ-29. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами у Варшаві, передає Укрінформ.

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За словами глави МЗС, пріоритетом для України є отримання від союзників систем протиповітряної оборони для захисту від російських атак. Водночас Київ потребує на полі бою польських переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun та самохідних артилерійських установок Krab.

Сибіга нагадав, що саме Польща була країною, яка свого часу ініціювала танкову коаліцію для потреб української армії.

Крім того, міністр назвав дуже важливим питання передання Україні польських МіГ-29. Він пояснив, що аби навчити одного пілота на F-16, необхідно щонайменше рік.

Натомість Україна вже має підготовлених пілотів МіГ-29, і це може бути "фактором, який може змінити ситуацію на полі бою".

"Тому, ми завжди порушуємо під час переговорів з польськими друзями питання щодо надання Україні цих літаків. Ми дуже розраховуємо на позитивне вирішення цієї справи", – наголосив Сибіга.