Сибига объяснил, почему Украине важно получить истребители МиГ-29 от Польши
Украина очень нуждается на поле боя в польском вооружении, в том числе советских истребителях МиГ-29. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами в Варшаве, передает Укринформ.
По словам главы МИД, приоритетом для Украины является получение от союзников систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак. В то же время Киев нуждается на поле боя в польских переносных зенитно-ракетных комплексах Piorun и самоходных артиллерийских установках Krab.
Сибига напомнил, что именно Польша была страной, которая в свое время инициировала танковую коалицию для нужд украинской армии.
Кроме того, министр назвал очень важным вопрос передачи Украине польских МиГ-29. Он объяснил, что для того, чтобы научить одного пилота на F-16, необходимо по меньшей мере год.
Украина уже имеет подготовленных пилотов МиГ-29, и это может быть "фактором, который может изменить ситуацию на поле боя".
"Поэтому мы всегда поднимаем во время переговоров с польскими друзьями вопрос о предоставлении Украине этих самолетов. Мы очень рассчитываем на положительное решение этого вопроса", — подчеркнул Сибига.
- Соглашение о безопасности, подписанное 8 июля 2024 между Украиной и Польшей, предусматривает, что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов).
- 27 августа Зеленский заявил, что Польша пока не приняла окончательного решения по передаче Украине истребителей МиГ-29.
- 29 октября Дуда заявил, что Польша не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.