Сибига объяснил, почему Украине важно получить истребители МиГ-29 от Польши

У Украины есть подготовленные пилоты МиГ-29, и это может быть "фактором, который способен изменить ситуацию на поле боя", заявил Андрей Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина очень нуждается на поле боя в польском вооружении, в том числе советских истребителях МиГ-29. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами в Варшаве, передает Укринформ.

По словам главы МИД, приоритетом для Украины является получение от союзников систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак. В то же время Киев нуждается на поле боя в польских переносных зенитно-ракетных комплексах Piorun и самоходных артиллерийских установках Krab.

Сибига напомнил, что именно Польша была страной, которая в свое время инициировала танковую коалицию для нужд украинской армии.

Кроме того, министр назвал очень важным вопрос передачи Украине польских МиГ-29. Он объяснил, что для того, чтобы научить одного пилота на F-16, необходимо по меньшей мере год.

Украина уже имеет подготовленных пилотов МиГ-29, и это может быть "фактором, который может изменить ситуацию на поле боя".

"Поэтому мы всегда поднимаем во время переговоров с польскими друзьями вопрос о предоставлении Украине этих самолетов. Мы очень рассчитываем на положительное решение этого вопроса", — подчеркнул Сибига.