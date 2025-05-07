Дуда: Не знаю, чи Путін готовий до миру. Змусити його може лише Трамп

Польський президент зазначив, що країні важливо, щоб мир в Україні був довгим та стійким

Анджей Дуда (Фото: EPA/PIOTR NOWAK)

Президент Польщі Анджей Дуда не бачить сигналів від російського диктатора Володимира Путіна щодо його готовності піти на компроміси у війні проти України. Москва, як і раніше, націлена захопити Україну, сказав він в інтерв'ю Bild.

"Я не знаю, чи готовий Володимир Путін. Можливо, він був би готовий з власної волі, якби вся Україна була в його руках. Тоді, можливо, він був би готовий. Тоді, можливо, він би сказав: "Так, зараз саме час покласти край цій війні. Ми отримали все, що хотіли, а можливо навіть більше"", – сказав польський президент.

На його думку, змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів може лише президент США Дональд Трамп. Дуда зазначив, що все ще сподівається на те, що процес, ініційований Трампом для припинення вогню та можливого миру, буде успішним.

"Чому? Тому що США – найбільша військова держава у світі з більшим потенціалом, ніж Росія. Тому що у розпорядженні США є великий ядерний арсенал. І сам президент Трамп одного разу сказав: "Я впевнений, що моя ядерна кнопка працює"", – заявив Дуда.

Водночас лідер Польщі зазначив, що чинити тиск у питанні завершення повномасштабної війни потрібно як на Росію, так і на Україну. За його совами, Варшаві важливо, щоб війна завершилася постійним та справедливим миром.