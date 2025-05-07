Дуда: Не знаю, готов ли Путин к миру. Заставить его может только Трамп

Анджей Дуда (Фото: EPA/PIOTR NOWAK)

Президент Польши Анджей Дуда не видит сигналов от российского диктатора Владимира Путина о его готовности пойти на компромиссы в войне против Украины. Москва по-прежнему нацелена захватить Украину, сказал он в интервью Bild.

"Я не знаю, готов ли Владимир Путин. Возможно, он был бы готов по собственной воле, если бы вся Украина была в его руках. Тогда, возможно, он был бы готов. Тогда, возможно, он бы сказал: "Да, сейчас самое время положить конец этой войне. Мы получили все, что хотели, а может быть, даже больше"", – сказал польский президент.

По его мнению, заставить российского диктатора сесть за стол переговоров может только президент США Дональд Трамп. Дуда отметил, что все еще надеется на то, что процесс, инициированный Трампом для прекращения огня и возможного мира, будет успешным.

"Почему? Потому что США – величайшая военная держава в мире с большим потенциалом, чем Россия. Потому что в распоряжении США находится большой ядерный арсенал. И сам президент Трамп однажды сказал: "Я уверен, что моя ядерная кнопка работает"", – заявил Дуда.

Вместе с тем лидер Польши отметил, что оказывать давление в вопросе завершения полномасштабной войны нужно как на Россию, так и на Украину. По его совам, Варшаве важно, чтобы война завершилась постоянным и справедливым миром.