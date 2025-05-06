После критики главы МИД Польши Дуда призвал Трампа принудить Путина к миру

Польский президент в который раз выразил мнение, что только его американский коллега способен остановить российско-украинскую войну

Анджей Дуда (Фото: ЭРА/ALBERT ZAWADA)

Президент Польши Анджей Дуда призвал американского коллегу Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию для завершения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью сети Axel Springer Global Reporters Network, передает Politico .

"Америка может применить разные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Так что если кто-то и способен заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов", – сказал Дуда.

По его мнению, Трамп увидел "реальную картину" после последних переговоров с РФ и теперь "необходимы инструменты, чтобы заблокировать ключевые интересы Путина".

"Президент Соединенных Штатов располагает средствами, которые могут заставить Россию придерживаться требований. Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, особенно экономического характера. Но я верю, что президент Дональд Трамп способен их реализовать", – добавил польский президент.

Эти комментарии прозвучали после того, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил , что несколько раз призвал Дуду воспользоваться "дружбой" с Трампом, чтобы призвать его оказывать давление на РФ – тот этого не сделал.