Бессент: Для Трампа соглашение о недрах с Украиной – рычаг давления на РФ в переговорах

Скотт Бессент (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американский президент Дональд Трамп рассматривает соглашение о редкоземельных металлах, недавно подписанное Соединенными Штатами с Украиной, как инструмент давления на российское руководство. Об этом во время выступления на Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он напомнил, что соглашение о полезных ископаемых было идеей Трампа, который, "как вы знаете, любит вести переговоры". Кроме того, он любит создавать себе преимущество в переговорах.

"Партнерство по инвестициям в Украину – экономическое партнерство – было его идеей, и он считал, что оно выполнит несколько задач. Во-первых, оно создаст для него дополнительные рычаги влияния на российское руководство, когда придет время переговоров. Поэтому идея заключалась в том, чтобы начать с Украины, подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Это должно было стать символом для украинского народа, что США до сих пор с ними", – сказал глава американского Минфина.

Ранее госсекретарь США администрации 46-го президента Энтони Блинкен говорил, что соглашение о редкоземах Штатам предложила Украина.

"Фактически часть Плана победы, который президент Зеленский представил в последние шесть месяцев работы нашей администрации [времен президентства Джо Байдена], содержала наше сотрудничество относительно полезных ископаемых. И мы в течение многих месяцев пытались привлечь инвестиции в Украину, включая этот сектор", – сказал он тогда.