Бессент: Для Трампа угода про надра з Україною – важіль тиску на РФ у переговорах
Американський президент Дональд Трамп розглядає угоду про рідкісноземельні метали, нещодавно підписану Сполученими Штатами з Україною, як інструмент тиску на російське керівництво. Про це під час виступу на Глобальній конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Він нагадав, що угода про корисні копалини була ідеєю Трампа, який, "як ви знаєте, любить вести переговори". Крім того, він любить створювати для себе перевагу у переговорах.
"Партнерство з інвестицій в Україну – економічне партнерство – було його ідеєю, і він вважав, що воно виконає кілька завдань. По-перше, воно створить для нього додаткові важелі впливу на російське керівництво, коли настане час переговорів. Тож ідея полягала в тому, щоб почати з України, підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає жодних розбіжностей. Це мало стати символом для українського народу, що США й досі з ними", – сказав глава американського Мінфіну.
Раніше держсекретар США адміністрації 46-го президента Ентоні Блінкен казав, що угоду про рідкісноземи Штатам запропонувала Україна.
"Фактично частина Плану перемоги, який президент Зеленський представив в останні шість місяців роботи нашої адміністрації [часів президентства Джо Байдена], містила нашу співпрацю щодо корисних копалин. І ми протягом багатьох місяців намагалися залучити інвестиції в Україну, включно з цим сектором", – сказав він тоді.
- У ніч проти 1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра).
- Міністерка економіки Свириденко пояснила, що Штати можуть робити внески до фонду не лише коштами, але й новою допомогою, зокрема системами протиповітряної оборони.
- Згодом Кабмін опублікував повний текст угоди.
- Прем'єр Шмигаль висловив сподівання, що Рада ратифікує угоду до 8 травня. Очільник профільного комітету Мережко заявив, що документ ще має розглянути комітет.