Бессент: Для Трампа угода про надра з Україною – важіль тиску на РФ у переговорах

Скотт Бессент (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Американський президент Дональд Трамп розглядає угоду про рідкісноземельні метали, нещодавно підписану Сполученими Штатами з Україною, як інструмент тиску на російське керівництво. Про це під час виступу на Глобальній конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

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Він нагадав, що угода про корисні копалини була ідеєю Трампа, який, "як ви знаєте, любить вести переговори". Крім того, він любить створювати для себе перевагу у переговорах.

"Партнерство з інвестицій в Україну – економічне партнерство – було його ідеєю, і він вважав, що воно виконає кілька завдань. По-перше, воно створить для нього додаткові важелі впливу на російське керівництво, коли настане час переговорів. Тож ідея полягала в тому, щоб почати з України, підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає жодних розбіжностей. Це мало стати символом для українського народу, що США й досі з ними", – сказав глава американського Мінфіну.

Раніше держсекретар США адміністрації 46-го президента Ентоні Блінкен казав, що угоду про рідкісноземи Штатам запропонувала Україна.

"Фактично частина Плану перемоги, який президент Зеленський представив в останні шість місяців роботи нашої адміністрації [часів президентства Джо Байдена], містила нашу співпрацю щодо корисних копалин. І ми протягом багатьох місяців намагалися залучити інвестиції в Україну, включно з цим сектором", – сказав він тоді.