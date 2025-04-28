Сикорский разочарован, что Дуда не использовал "дружбу" с Трампом для давления на РФ

Радослав Сикорский заявил, что несколько раз предлагал президенту Польши использовать его связки с Трампом, чтобы надавить на РФ

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/Mohamed Hossam)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько раз призвал президента Анджея Дуду воспользоваться "дружбой" с президентом США Дональдом Трампом, чтобы призвать его оказывать давление на РФ – тот этого не сделал. Об этом глава польского внешнеполитического ведомства заявил в интервью Radio Zet, передает Polsat News.

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"Я рассчитывал, что президент Дуда использует свою дружбу с президентом Трампом и убедит его давить на Россию, но, кажется, такого разговора, к сожалению, не произошло. Я делал такие предложения приватно и публично", – сказал Сикорский.

Он выразил желание, чтобы эти "хорошие отношения" между американским и польским президентами "принесли пользу геополитическому положению Польши, польским интересам".

"А когда дело доходит до сути, то мы не видим влияния президента Дуды на президента Трампа", – добавил он.

По мнению министра иностранных дел, Дуда должна больше вовлекаться в выгодное завершение российско-украинской войны, а не в политические споры в Польше: "Сейчас почти последний момент, чтобы поставить на карту эту дружбу ради мира, Украины, ради сдерживания Путина. Это то, что должен делать президент, а не выступать на партийных съездах".

24 апреля 2025 года Дуда выразил мнение, что только давление Соединенных Штатов во главе с президентом Трампом сможет остановить российско-украинскую войну.

В тот же день он заявил, что Украина и Россия должны пойти на уступки для достижения мира.