Глава МЗС Польщі розчарований, що Дуда не використав "дружбу" з Трампом для тиску на РФ

Радослав Сікорський заявив, що кілька разів пропонував президенту Польщі використати його зв'язки з Трампом, щоб натиснути на РФ

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/Mohamed Hossam)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька разів закликав президента Анджея Дуду скористатися "дружбою" з президентом США Дональдом Трампом, щоб закликати його чинити тиск на РФ – той цього не зробив. Про це очільник польського зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв'ю Radio Zet, передає Polsat News.

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"Я розраховував, що президент Дуда використає свою дружбу з президентом Трампом і переконає його тиснути на Росію, але, здається, такої розмови, на жаль, не відбулося. Я робив такі пропозиції приватно і публічно", – сказав Сікорський.

Він висловив бажання, щоб ці "добрі відносини" між американським та польським президентами "принесли якусь користь геополітичному становищу Польщі, польським інтересам".

"А коли справа доходить до суті, то ми не бачимо впливу президента Дуди на президента Трампа", – додав він.

На думку міністра закордонних справ, Дуда має більше залучатися до вигідного завершення російсько-української війни, а не до політичних суперечок у Польщі: "Зараз майже останній момент, щоб поставити на карту цю дружбу заради миру, України, заради стримування Путіна. Це те, що повинен робити президент, а не виступати на партійних з'їздах".

24 квітня 2025 року Дуда висловив думку, що тільки тиск Сполучених Штатів на чолі з президентом Трампом зможе зупинити російсько-українську війну.

Того ж дня він заявив, що Україна й Росія мають піти на поступки заради досягнення миру.