Сікорський відповів на слова Дуди про поступки України: Не дій як Чемберлен

Глава польського МЗС вважає, що Польща не повинна вказувати Україні, як їй діяти

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова польського президента Анджея Дуди про територіальні поступки України. Він порадив йому не бути як британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен.

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"Я раджу президентові Дуді не діяти як Чемберлен у цій війні", – написав він у соцмережі.

В інтерв'ю газеті Wyborcza прем'єр заявляв, що Польща не повинна вказувати Україні, на які компроміси їй слід іти. За словами Сікорського, якщо хтось ухвалюватиме "невигідні рішення" для Польщі, то країна просто не пристосовуватиметься до них.

24 квітня Дуда заявив, що Україна й Росія мають піти на поступки заради досягнення миру. На його думку, результат закінчення повномасштабної війни має звестися до того, щоб жодна зі сторін не змогла сказати, що вона виграла цю війну.

Артур Невілл Чемберлен – прем'єр-міністр Великої Британії 1937–1940 років від консервативної партії. Він керував країною у перші місяці Другої світової війни та відомий як "головний провідник політики умиротворення Гітлера".

У 1938 році він підписав Мюнхенську угоду з Гітлером, Муссоліні та Даладьє й оголосив британцям, що "привіз мир для покоління". Він дозволив нацистам захопити частину Чехословаччини (Судетську область), сподіваючись, що Гітлер не піде з війною далі.