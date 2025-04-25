Сикорский ответил на слова Дуды об уступках Украины: Не действуй как Чемберлен

Глава польского МИД считает, что Польша не должна указывать Украине, как ей поступать

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова польского президента Анджея Дуды про территориальные уступки Украины. Он посоветовал ему не быть как британский премьер-министр Невилл Чемберлен.

"Я советую президенту Дуде не действовать как Чемберлен в этой войне", – написал он в соцсети.

В интервью газете Wyborcza премьер заявлял, что Польша не должна указывать Украине, на какие компромиссы ей следует идти. По словам Сикорского, если кто-то будет принимать "невыгодные решения" для Польши, то страна просто не будет к ним приспосабливаться.

24 апреля Дуда заявил, что Украина и Россия должны будут пойти на уступки ради достижения мира. По его мнению, результат окончания полномасштабной войны должен свестись к тому, что бы ни одна из сторон не смогла сказать, что она выиграла эту войну.

Артур Невилл Чемберлен – это премьер-министр Великобритании 1937–1940 годов от консервативной партии. Он руководил страной в первые месяцы Второй мировой войны и известен как "главный проводник политики умиротворения Гитлера".

В 1938 году он подписал Мюнхенское соглашение с Гитлером, Муссолини и Даладье и объявил британцам, что "привез мир для поколения". Он позволил нацистам захватить часть Чехословакии (Судетскую область) в надежде, что Гитлер не пойдет с войной дальше.