Конгрессвумен Спартц считает, что украинцы "должны смириться с потерей территорий"
Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц считает, что украинцы "должны смириться с потерей территорий". Кроме того, в разговоре с журналистами The Telegraph она призвала граждан Украины голосовать против Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.
"Я не понимаю, как украинцы могут требовать оставить территорию. Если бы они выигрывали войну, то это была бы совсем другая ситуация", – сказала Спартц.
Британская газета напомнила, что после спора Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме Спартц обвинила украинского президента в том, что тот якобы оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента".
Конгрессвумен призвала украинцев проголосовать против Зеленского на следующих президентских выборах. По ее мнению, "если они его выберут, они потеряют остальную часть страны".
- 6 ноября 2024 года Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана.
- 29 ноября она выразила мнение, что если Украина хочет победить Россию, нужно мобилизовать всю страну.