Конгрессвумен Спартц считает, что украинцы "должны смириться с потерей территорий"
Виктория Спартц (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц считает, что украинцы "должны смириться с потерей территорий". Кроме того, в разговоре с журналистами The Telegraph она призвала граждан Украины голосовать против Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.

"Я не понимаю, как украинцы могут требовать оставить территорию. Если бы они выигрывали войну, то это была бы совсем другая ситуация", – сказала Спартц.

Британская газета напомнила, что после спора Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме Спартц обвинила украинского президента в том, что тот якобы оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента".

Конгрессвумен призвала украинцев проголосовать против Зеленского на следующих президентских выборах. По ее мнению, "если они его выберут, они потеряют остальную часть страны".

СПРАВКА
Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет. После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023 года позиция Спартц резко изменилась, когда она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.
  • 6 ноября 2024 года Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана.
  • 29 ноября она выразила мнение, что если Украина хочет победить Россию, нужно мобилизовать всю страну.
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