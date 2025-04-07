Родившаяся в Украине Виктория Спартц считает, что украинцы должны привыкнуть к мысли, что вернуть оккупированные Россией территории им не удастся

Виктория Спартц (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц считает, что украинцы "должны смириться с потерей территорий". Кроме того, в разговоре с журналистами The Telegraph она призвала граждан Украины голосовать против Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.

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"Я не понимаю, как украинцы могут требовать оставить территорию. Если бы они выигрывали войну, то это была бы совсем другая ситуация", – сказала Спартц.

Британская газета напомнила, что после спора Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме Спартц обвинила украинского президента в том, что тот якобы оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента".

Конгрессвумен призвала украинцев проголосовать против Зеленского на следующих президентских выборах. По ее мнению, "если они его выберут, они потеряют остальную часть страны".

СПРАВКА Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет. После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023 года позиция Спартц резко изменилась, когда она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать. Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет. После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023 года позиция Спартц резко изменилась, когда она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.

6 ноября 2024 года Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана.

29 ноября она выразила мнение, что если Украина хочет победить Россию, нужно мобилизовать всю страну.