Конгрессвумен Спартц: Если Украина хочет победить Россию, нужно мобилизовать всю страну
Конгрессвумен Виктория Спартц в эфире телеканала CNN заявила, что в Украине нужно мобилизовать всю страну. Она также назвала новоизбранного президента США Дональда Трампа непредсказуемым в вопросе войны в Украине.
Спартц отметила, что полномасштабная война в Украине сложная и жестокая, поэтому необходима "правильная мобилизация".
"Если Украина хочет выиграть войну против России, которая имеет много своих людей и не переживает, сколько их погибнет, нужно мобилизовать всю страну", – заявила республиканка.
Она привела в пример Советский Союз во время Второй мировой, где, по ее словам, каждый "от детей до стариков" вносил свой вклад. Спартц убеждена, что нельзя, чтобы только "молодые и храбрые" гибли за других.
Спартц также отметила, что Трамп непредсказуем и его политика будет такой же. Однако у него есть способность и желание бороться с Россией и Китаем, "фактически финансирующим эту войну".
Член Конгресса не исключила, что Трамп может прибегнуть к перемирию между РФ и Украиной. Однако, по словам Спартц, российский диктатор Владимир Путин предпочитал Джо Байдена, а не Трампа.
"Байден очень предсказуем и позволил Путину дойти до того, где тот сейчас. Поэтому Путин будет пытаться взять столько, сколько сможет. Но, в конце концов, этот конфликт будет продолжаться и в будущем. Ведь Украина сейчас находится не в победной позиции, как Израиль", – резюмировала Спартц.
Ее позиция резко изменилась в конце 2023 года, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и, в конце концов, отказалась за нее голосовать.
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