Конгресвумен Спартц: Якщо Україна хоче перемогти Росію, потрібно мобілізувати всю країну

За словами Спартц, Росія не знає, на що очікувати від Трампа, тому намагається "взяти скільки може" на фронті зараз

Вікторія Спартц (Фото:facebook.com/RepSpartz)

Конгресвумен Вікторія Спартц в ефірі телеканалу CNN заявила, що в Україні потрібно мобілізувати всю країну. Вона також назвала новообраного президента США Дональда Трампа непередбачуваним у питанні війни в Україні.

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Спартц зазначила, що повномасштабна війна в Україні складна й жорстока, тому потрібна "правильна мобілізація".

"Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну", – заявила республіканка.

Вона навела у приклад Радянський Союз під час Другої світової де, за її словами, кожен "від дітей до старших" робив свій внесок. Спартц переконана, що не можна, щоб лише "молоді й хоробрі" гинули за інших.

Спартц також зазначила, що Трамп непередбачуваний і його політика буде такою ж. Проте в нього є здатність і бажання боротися з Росією та Китаєм, який "фактично фінансує цю війну".

Членкиня Конгресу не виключила, що Трамп може вдатися до перемир'я між РФ та Україною. Однак, за словами Спартц, російський диктатор Володимир Путін віддавав перевагу Джо Байдену, а не Трампу.

"Байден є дуже передбачуваним і дозволив Путіну дійти до того, де той є зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе. Але, зрештою, цей конфлікт триватиме і в майбутньому. Адже Україна зараз перебуває не в переможній позиції, як Ізраїль", – резюмувала Спартц.

Довідка. Вікторія Спартц — республіканка, уродженка Носівки на Чернігівщині (дівоче прізвище Кульгейко). Емігрувала до США у 2000-му у віці 22 років. Після початку повномасштабної війни однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році.

Її позиція різко змінилася наприкінці 2023-го, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і, зрештою, відмовилася за неї голосувати.