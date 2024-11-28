Волц розмірковує над можливими варіантами завершення війни в Україні: деталі від CNN

CNN дізнався про основні варіанти завершення російсько-української війни, які розглядає майбутній радник Трампа з нацбезпеки

Майк Волц (Фото: ЕРА)

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц розмірковує над варіантами щодо припинення російсько-української війни. Про це пише CNN з посиланням на двох знайомих з питанням співрозмовників.

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Команда Трампа продовжує працювати над деталями стратегії, але вже зараз зрозуміло, що основний акцент буде зроблено на припиненні вогню, кажуть джерела.

Очікується, що адміністрація нового президента США наполягатиме на тимчасовому заморожуванні конфлікту, поки сторони проводитимуть переговори. Також передбачено, що європейські країни та НАТО мають взяти на себе більшу частину фінансових витрат на підтримку України.

Волтц розглядає різні ідеї, зокрема пропозиції генерала Кіта Келлога, якого Трамп нещодавно призначив своїм спеціальним представником з питань Росії та України.

Келлог пропонує, щоб подальша військова допомога США Україні залежала від її участі в мирних переговорах із Росією. Його план передбачає "офіційну політику США, спрямовану на припинення вогню та вирішення конфлікту шляхом переговорів", а також відкладення перспективи вступу України до НАТО на невизначений час.

Серед інших ідей Волтц розглядає пропозицію, яку підтримує колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл. Він висловився за створення в Україні "автономних регіонів", хоча деталі цієї концепції поки що не розкриті.

Ще одна пропозиція передбачає, що Росії може бути дозволено зберегти контроль над окупованими територіями в обмін на вступ України до НАТО. Однак, за словами джерел, більшість людей у команді Трампа не вважають реалістичним запрошення України до НАТО у найближчому майбутньому.

27 листопада 2024 року Трамп висунув кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника у питаннях Росії та України. За попередньої каденції Трампа цю посаду обіймав Курт Волкер.

2 листопада 2024 року Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.

Наприкінці червня агентство Reuters опублікувало план припинення війни в Україні, який розробляли Келлог і Фред Фляйц, обоє обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках.