Уолц размышляет о возможных вариантах завершения войны в Украине: детали от CNN

CNN узнал об основных вариантах завершения российско-украинской войны, которые рассматривает будущий советник Трампа по нацбезопасности

Майк Уолц (Фото: ЕРА)

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц размышляет над вариантами прекращения российско-украинской войны. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух осведомленных с вопросом собеседников.

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Команда Трампа продолжает работать над деталями стратегии, но уже сейчас ясно, что основной акцент будет сделан на прекращении огня, говорят источники.

Ожидается, что администрация нового президента США будет настаивать на временной заморозке конфликта, пока стороны будут проводить переговоры. Также предусмотрено, что европейские страны и НАТО должны взять на себя большую часть финансовых затрат в поддержку Украины.

Уолтц рассматривает разные идеи, в частности предложения генерала Кита Келлога, которого Трамп недавно назначил своим специальным представителем по России и Украине.

Келлог предлагает, чтобы дальнейшая военная помощь США в Украине зависела от ее участия в мирных переговорах с Россией. Его план предусматривает "официальную политику США, направленную на прекращение огня и разрешение конфликта путем переговоров", а также отложение перспективы вступления Украины в НАТО на неопределенное время.

Среди других идей Уолтц рассматривает предложение, которое поддерживает бывший посол США в Германии Ричард Гренелл. Он высказался за создание в Украине "автономных регионов", хотя детали этой концепции пока не раскрыты.

Еще одно предложение предполагает, что России может быть позволено сохранить контроль над оккупированными территориями в обмен на вступление Украины в НАТО. Однако, по словам источников, большинство людей в команде Трампа не считают реалистичным приглашение Украины в НАТО в ближайшем будущем.

27 ноября 2024 года Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по вопросам России и Украины. Во время предыдущей каденции Трампа этот пост занимал Курт Волкер.

2 ноября 2024 года Волкер заявил, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.

В конце июня агентство Reuters опубликовало план прекращения войны в Украине, который разрабатывали Келлог и Фред Фляйц, оба занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах.