Уолц размышляет о возможных вариантах завершения войны в Украине: детали от CNN
Майк Уолц (Фото: ЕРА)

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц размышляет над вариантами прекращения российско-украинской войны. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух осведомленных с вопросом собеседников.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Команда Трампа продолжает работать над деталями стратегии, но уже сейчас ясно, что основной акцент будет сделан на прекращении огня, говорят источники.

Ожидается, что администрация нового президента США будет настаивать на временной заморозке конфликта, пока стороны будут проводить переговоры. Также предусмотрено, что европейские страны и НАТО должны взять на себя большую часть финансовых затрат в поддержку Украины.

Уолтц рассматривает разные идеи, в частности предложения генерала Кита Келлога, которого Трамп недавно назначил своим специальным представителем по России и Украине.

Келлог предлагает, чтобы дальнейшая военная помощь США в Украине зависела от ее участия в мирных переговорах с Россией. Его план предусматривает "официальную политику США, направленную на прекращение огня и разрешение конфликта путем переговоров", а также отложение перспективы вступления Украины в НАТО на неопределенное время.

Среди других идей Уолтц рассматривает предложение, которое поддерживает бывший посол США в Германии Ричард Гренелл. Он высказался за создание в Украине "автономных регионов", хотя детали этой концепции пока не раскрыты.

Еще одно предложение предполагает, что России может быть позволено сохранить контроль над оккупированными территориями в обмен на вступление Украины в НАТО. Однако, по словам источников, большинство людей в команде Трампа не считают реалистичным приглашение Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Читайте также
Номинант в спецпосланники по Украине от Трампа: Готов работать для мира через силу
войнадональд трампМирные переговорымайкл уолц