Конгресвумен Спартц вважає, що українці "мають змиритися із втратою територій"
Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц вважає, що українці "мають змиритися з втратою територій". Крім того, у розмові з журналістами The Telegraph вона закликала громадян України голосувати проти Володимира Зеленського на наступних президентських виборах.
"Я не розумію, як українці можуть вимагати залишити території. Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація", – сказала Спартц.
Британська газета нагадала, що після суперечки Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі Спартц звинуватила українського президента у тому, що той нібито надав "ведмежу послугу українському народові" й "образив американського президента".
Конгресвумен закликала українців проголосувати проти Зеленського на наступних президентських виборах. На її думку, "якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни".
- 6 листопада 2024 року Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.
- 29 листопада вона висловила думку, що якщо Україна хоче перемогти Росію, потрібно мобілізувати всю країну.