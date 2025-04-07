Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, вважає, що українці мають звикнути до думки, що повернути окуповані Росією території їм не вдасться

Вікторія Спартц (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц вважає, що українці "мають змиритися з втратою територій". Крім того, у розмові з журналістами The Telegraph вона закликала громадян України голосувати проти Володимира Зеленського на наступних президентських виборах.

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"Я не розумію, як українці можуть вимагати залишити території. Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація", – сказала Спартц.

Британська газета нагадала, що після суперечки Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі Спартц звинуватила українського президента у тому, що той нібито надав "ведмежу послугу українському народові" й "образив американського президента".

Конгресвумен закликала українців проголосувати проти Зеленського на наступних президентських виборах. На її думку, "якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни".

ДОВІДКА Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років. Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го позиція Спартц різко змінилася, коли вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і, зрештою, відмовилася за неї голосувати. Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років. Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го позиція Спартц різко змінилася, коли вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і, зрештою, відмовилася за неї голосувати.

6 листопада 2024 року Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.

29 листопада вона висловила думку, що якщо Україна хоче перемогти Росію, потрібно мобілізувати всю країну.