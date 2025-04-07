Конгресвумен Спартц вважає, що українці "мають змиритися із втратою територій"
Вікторія Спартц (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц вважає, що українці "мають змиритися з втратою територій". Крім того, у розмові з журналістами The Telegraph вона закликала громадян України голосувати проти Володимира Зеленського на наступних президентських виборах.

"Я не розумію, як українці можуть вимагати залишити території. Якби вони вигравали війну, то це була б зовсім інша ситуація", – сказала Спартц.

Британська газета нагадала, що після суперечки Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі Спартц звинуватила українського президента у тому, що той нібито надав "ведмежу послугу українському народові" й "образив американського президента".

Конгресвумен закликала українців проголосувати проти Зеленського на наступних президентських виборах. На її думку, "якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни".

ДОВІДКА
Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років. Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го позиція Спартц різко змінилася, коли вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і, зрештою, відмовилася за неї голосувати.
  • 6 листопада 2024 року Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.
  • 29 листопада вона висловила думку, що якщо Україна хоче перемогти Росію, потрібно мобілізувати всю країну.
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