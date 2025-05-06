Після критики глави МЗС Польщі Дуда закликав Трампа примусити Путіна до миру

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/ALBERT ZAWADA)

Президент Польщі Анджей Дуда закликав американського колегу Дональда Трампа посилити економічний тиск на Росію для завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв'ю мережі Axel Springer Global Reporters Network, передає Politico.

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"Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", – сказав Дуда.

На його думку, Трамп побачив "реальну картину" після останніх переговорів з РФ і тепер має "необхідні інструменти, щоб заблокувати ключові інтереси Путіна".

"Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які можуть змусити Росію дотримуватися вимог. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати", – додав польський президент.

Ці коментарі пролунали після того, як міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька разів закликав Дуду скористатися "дружбою" з Трампом, щоб закликати його чинити тиск на РФ – той цього не зробив.