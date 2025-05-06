Після критики глави МЗС Польщі Дуда закликав Трампа примусити Путіна до миру
Президент Польщі Анджей Дуда закликав американського колегу Дональда Трампа посилити економічний тиск на Росію для завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв'ю мережі Axel Springer Global Reporters Network, передає Politico.
"Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", – сказав Дуда.
На його думку, Трамп побачив "реальну картину" після останніх переговорів з РФ і тепер має "необхідні інструменти, щоб заблокувати ключові інтереси Путіна".
"Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які можуть змусити Росію дотримуватися вимог. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати", – додав польський президент.
Ці коментарі пролунали після того, як міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька разів закликав Дуду скористатися "дружбою" з Трампом, щоб закликати його чинити тиск на РФ – той цього не зробив.
- 24 квітня 2025 року Дуда висловив думку, що тільки тиск Сполучених Штатів на чолі з президентом Трампом зможе зупинити російсько-українську війну.
- Того ж дня він заявив, що Україна й Росія мають піти на поступки заради досягнення миру.