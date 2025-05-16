Глава посольства Польши: Передача Украине МиГ-29 вполне возможна
Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич назвал возможной передачу Украине советских истребителей МиГ-29. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.
На вопрос журналиста, может ли Украина получить дополнительную партию самолетов МиГ-29, Лукасевич сказал, что это в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку сейчас она сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16.
"Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры продолжаются", – заверил глава посольства.
Он также отметил, что сейчас идут переговоры о сбалансировании того, что нужно Украине, и то, каковы приоритеты.
"То, что союзники хотят дать или даже передают Украине, должно должным образом использоваться для победы", – ответил Лукасевич.
- Соглашение о безопасности, подписанное 8 июля 2024 года между Украиной и Польшей, предусматривает, что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (по меньшей мере 14 самолетов).
- 27 августа Зеленский заявил, что Польша пока не приняла окончательного решения о передаче Украине истребителей МиГ-29.
- 29 октября Дуда заявил, что Польша не исключает передачи истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.