Глава посольства Польши: Передача Украине МиГ-29 вполне возможна

МиГ-29 (Фото: EPA)

Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич назвал возможной передачу Украине советских истребителей МиГ-29. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

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На вопрос журналиста, может ли Украина получить дополнительную партию самолетов МиГ-29, Лукасевич сказал, что это в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку сейчас она сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16.

"Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры продолжаются", – заверил глава посольства.

Он также отметил, что сейчас идут переговоры о сбалансировании того, что нужно Украине, и то, каковы приоритеты.

"То, что союзники хотят дать или даже передают Украине, должно должным образом использоваться для победы", – ответил Лукасевич.