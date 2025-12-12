В Павлограде – погибший и раненые из-за атаки РФ, в Одессе – удар по дому и энергетике
В ночь на 12 декабря россияне атаковали беспилотниками город Павлоград Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб, четверо – пострадали. Также под ударом была Одесса. Об этом сообщили временно исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
В Павлограде из-за российских ударов погиб 71-летний местный житель. Один мужчина и три женщины пострадали – одна из них, 54-летняя местная, с ожогами в тяжелом состоянии.
Огнем охватило пять частных домов, один из которых разрушен.
Из-за удара беспилотником пожар произошел также в Васильковской общине Синельниковского района. Горела пристройка к гаражу.
В Одессе в результате ночной атаки повреждены жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.
В части города отсутствует электроснабжение, энергетики работают над восстановлением.
Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры, а также складских помещений, админздания и гаража.
Несколько населенных пунктов временно без света. Критическая инфраструктура работает от генераторов.
- В ночь на 11 декабря россияне атаковали дронами Одесскую область и Кременчуг Полтавской области, попав по объектам энергетики.
- Днем 11 декабря РФ сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области, убив двух человек.
