В Павлограде – погибший и раненые из-за атаки РФ, в Одессе – удар по дому и энергетике

РФ запустила ударные дроны по Павлограду – там произошли пожары, есть жертва и пострадавшие. В Одессе повреждена многоэтажка, часть города без света

Последствия в Павлограде (Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA)

В ночь на 12 декабря россияне атаковали беспилотниками город Павлоград Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб, четверо – пострадали. Также под ударом была Одесса. Об этом сообщили временно исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Павлограде из-за российских ударов погиб 71-летний местный житель. Один мужчина и три женщины пострадали – одна из них, 54-летняя местная, с ожогами в тяжелом состоянии.

Огнем охватило пять частных домов, один из которых разрушен.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Из-за удара беспилотником пожар произошел также в Васильковской общине Синельниковского района. Горела пристройка к гаражу.

В Одессе в результате ночной атаки повреждены жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

В части города отсутствует электроснабжение, энергетики работают над восстановлением.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры, а также складских помещений, админздания и гаража.

Несколько населенных пунктов временно без света. Критическая инфраструктура работает от генераторов.

Фото: Telegram / odesaMVA

Фото: Telegram / odesaMVA