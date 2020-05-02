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Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия - СМИ КНДР

Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия - СМИ КНДР - Фото
Ким Чен Ын (Фото - ЦТАК)
02.05.2020, 07:57

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике, его отсутствие вызвало слухи о проблемах со здоровьем

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного отсутствия. Его новые фотографии от 1 мая опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

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Ким присутствовал на церемонии, посвященной открытию завода удобрений.

Последнее появление Ким Чен Ына на публике произошло 11 апреля. Отсутствие Кима на церемонии празднования дня рождения его деда и первого лидера Северной Кореи, Ким Ир Сена, вызвало слухи о проблемах со здоровьем.

  • 21 апреля 2020 года источник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".
  • В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".
  • 25 апреля стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.
  • 29 апреля в разведке Южной Кореи сообщили, что по их оценке Ким управляет КНДР в обычном режиме.
Денис Юдин
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