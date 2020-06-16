Эскалация на границе Индии и Китая: погибли 20 индийских военных

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По меньшей мере 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими войсками в спорном районе Кашмир. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на индийских чиновников.

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Это первый смертельный инцидент в ходе военного столкновения в пограничном районе за последние 45 лет.

Изначально индийская армия заявила, что трое ее солдат были убиты, добавив, что обе стороны понесли потери, но позже официальные лица заявили, что еще несколько солдат скончались от ран.

Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении достигнутого на прошлой неделе соглашения о соблюдении линии фактического контроля в долине Галван.

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Китай не подтвердил никаких потерь, но обвинил Индию в нарушении границы. Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Индия в понедельник дважды нарушила границу, "провоцируя и нападая на китайский персонал, что привело к серьезной физической конфронтации между пограничными войсками с обеих сторон".

Местные СМИ сообщают, что индийские солдаты были "избиты до смерти", но от военных не было пока подтверждения.

На границе Индии и Китая произошло столкновение между армиями двух стран. Офицер индийской армии, базирующийся в этом регионе, рассказал на условиях анонимности, что стрельбы не было, а убитый офицер был полковником. Он утверждает, что оружие не использовалось, военные схватились в рукопашную.

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