"Проходим через ад". Армения заявила о критической ситуации с COVID-19 в стране

Никол Пашинян (Скриншот видео Novosti-Armenia/Youtube)

Армения достигла критического состояния в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает региональная Радио Свобода.

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"На сегодняшний день в республике есть около 200 коронавирусных больных, которые ожидают своей очереди на госпитализацию. То есть, наша система здравоохранения уже настолько загружена, что не может поместить в больницы больных, которых необходимо госпитализировать", - заявил Пашинян.

Пашинян рассказал, что было два случая смерти, когда пациент должен был находиться в реанимации, но был в общем отделении, поскольку в реанимационном не хватало мест. По его словам, уже рассматривалась возможность объявления "тотальных ограничений", однако в результате обсуждений власти пришли к выводу, что это решение не приведет к желаемым результатам.

"Мы уже проходим через этот ад. Решение этой проблемы, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, может быть только тогда, когда в Армении начнется действительно всеобщее противоэпидемическое движение, и каждый из нас будет исходить из предположения, что он и его родственник могут умереть из-за нехватки больничных коек", - сказал он.

В Армении выявили 12 364 заболевших COVID-19, 190 человек умерли, 3 720 - выздоровели.

7 июня сообщалось , что в Бразилии ограничили доступ к общей статистике по заболеваемости коронавирусом.

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